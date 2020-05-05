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В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Лексус»

В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Лексус»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в районе Зверосовхоза

Накануне, 4 мая, около 13.50 часов на улице Мокрова в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Двигаясь со стороны Зверосовхоза, водитель «Ниссан AD» выезжал на главную дорогу. В этот момент произошло столкновение с автомобилем «Лексус».

В результате ДТП пострадавших нет.

По некоторой информации, водитель жёлтого «Ниссана» таксует. Пассажиров в его машине в момент аварии не было. 




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхтинском районе в опрокинувшемся на крышу автомобиле пострадал водитель.
ДТП
 
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