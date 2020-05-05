За сутки скончались 95 человек
В России за последние сутки зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 155 370. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях, Дагестане.
За прошедшие сутки в России от COVID-19 скончались 95 человек. Число жертв за весь период наблюдений - 1 451.
Вылечились в общей сложности 19 865 пациентов, из них 1 770 - за последние 24 часа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения достигло 450. За одни только сутки прирост составил 43 новых заразившихся.
Ещё у 10 102 россиян выявили коронавирус
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