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В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»

В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов

3 мая около 17.15 часов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ на дороге в направлении кругового движения произошло тройное ДТП. Недалеко от «Бурятшинторга» большегруз «Скания» врезался в «Тойоту Корону Премио», которая остановилась перед пешеходным переходом.

В результате удара автомобиль выехал на правую сторону, где также столкнулся с «Хондой Стрим».



Никто из водителей не пострадал.

Обе полосы движения в направлении «кольца» на время были заблокированы. 




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Сотниково столкнулись легковушка и мотоцикл. Также 4 мая в Кяхтинском районе пострадал водитель вставшего на крышу «Субару»
ДТП
 
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