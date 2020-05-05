В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»

ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
3 мая около 17.15 часов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ на дороге в направлении кругового движения произошло тройное ДТП. Недалеко от «Бурятшинторга» большегруз «Скания» врезался в «Тойоту Корону Премио», которая остановилась перед пешеходным переходом.
В результате удара автомобиль выехал на правую сторону, где также столкнулся с «Хондой Стрим».
Никто из водителей не пострадал.
Обе полосы движения в направлении «кольца» на время были заблокированы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Сотниково столкнулись легковушка и мотоцикл
. Также 4 мая в Кяхтинском районе пострадал водитель вставшего на крышу «Субару»
.
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
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