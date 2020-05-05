По данным на 5 мая, в Забайкальском крае подтверждено 238 случаев новой коронавирусной инфекции
31 из них - несовершеннолетние. Всего за сутки выявлено 23 новых случая, все заболевшие доставлены в медучреждения региона. За весь период выздоровело 78 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском районах.
Установлено, что из числа заболевших 29 прибыли из стран и регионов России, неблагополучных по заболеваемости COVID-19, а остальные 166 находились в контакте с заболевшими.
Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.
В Иркутской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 5 мая, в регионе зарегистрирован 231 случай.
В Бурятии уже 450 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019, прирост за сутки – 43 новых больных.
Число случаев коронавируса в Забайкалье перевалило за 230
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По данным на 5 мая, в Забайкальском крае подтверждено 238 случаев новой коронавирусной инфекции
Женщина, которую внедорожник впечатал в бетонный блок, не получила никакой помощи
Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора
ДТП произошло в Кяхтинском районе
ДТП произошло возле «Светофора»
Очередное ДТП с мотоциклом произошло в Сотниково
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев специально обратился к жителям
Лес горит в Еравнинском и Бичурском районах
Новый печальный рекорд по числу заболевших за сутки побит в Бурятии
Боевую гранату более чем столетней давности обнаружили во дворе
Происшествия, 04.05.2020
В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация
Происшествия, 04.05.2020
Он был доставлен в медучреждение
Заявления о кражах в разных районах Улан-Удэ поступили в один день
Позже он продал гаджеты
Чужой телевизор он потом продал знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты