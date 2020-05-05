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В Бурятии коронавирус добрался до налоговой

В Бурятии коронавирус добрался до налоговой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора

Сотрудник налоговой службы заразился коронавирусом в Кижингинском районе Бурятии. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- Среди контактных лиц заболевшего COVID-19 в Кижингинском районе выявлен сотрудник ФНС РФ по РБ. Круг её контактных лиц составил 47 человек. Все лабораторно обследованы. Среди контактных по работе выявлен один положительный результат. По нему также проведен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, - уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 5 мая в Бурятии уже 450 случаев заражения COVID-2019. За сутки произошёл резкий рост – сразу 43 новых больных.

На днях стало известно о заразившихся коронавирусом 10 полицейских из Иволгинского ОВД. Также коронавирус пришёл и к военным – первый случай зафиксирован в войсковой части в Кяхте.

Накануне главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев ещё раз обратился к жителям, призвав их соблюдать ограничительные меры. Именно нарушение режима изоляции и самоизоляции и стало основной причиной роста случаев заражения. 
коронавирус налоговая служба
 
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