Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора
Сотрудник налоговой службы заразился коронавирусом в Кижингинском районе Бурятии. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Среди контактных лиц заболевшего COVID-19 в Кижингинском районе выявлен сотрудник ФНС РФ по РБ. Круг её контактных лиц составил 47 человек. Все лабораторно обследованы. Среди контактных по работе выявлен один положительный результат. По нему также проведен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, - уточнили в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 5 мая в Бурятии уже 450 случаев заражения COVID-2019. За сутки произошёл резкий рост – сразу 43 новых больных.
На днях стало известно о заразившихся коронавирусом 10 полицейских из Иволгинского ОВД. Также коронавирус пришёл и к военным – первый случай зафиксирован в войсковой части в Кяхте.
Накануне главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев ещё раз обратился к жителям, призвав их соблюдать ограничительные меры. Именно нарушение режима изоляции и самоизоляции и стало основной причиной роста случаев заражения.
В Бурятии коронавирус добрался до налоговой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина, которую внедорожник впечатал в бетонный блок, не получила никакой помощи
Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора
ДТП произошло в Кяхтинском районе
ДТП произошло возле «Светофора»
Очередное ДТП с мотоциклом произошло в Сотниково
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев специально обратился к жителям
Лес горит в Еравнинском и Бичурском районах
Новый печальный рекорд по числу заболевших за сутки побит в Бурятии
Боевую гранату более чем столетней давности обнаружили во дворе
Происшествия, 04.05.2020
В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация
Происшествия, 04.05.2020
Он был доставлен в медучреждение
Заявления о кражах в разных районах Улан-Удэ поступили в один день
Позже он продал гаджеты
Чужой телевизор он потом продал знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты
Сейчас продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров, дотушивание локализованных очагов