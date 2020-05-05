ДТП произошло в Кяхтинском районе
Накануне, 4 мая, в Кяхтинском районе произошло ДТП, в котором пострадал 41-летний водитель, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Около 10 часов утра водитель автомобиля «Субару», следуя со стороны села Курорт Киран в направлении Кяхты, на 192 км автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся, вылетел с дороги, наехал на препятствие и встал на крышу.
Водитель получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в пригородном селе Сотниково произошло ДТП с участием мотоцикла. Ни сам мотоциклист, ни второй водитель не признавали свою вину.
В Бурятии «Субару» вылетел с дороги и встал на крышу
Происшествия, Фото:
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