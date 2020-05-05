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В Улан-Удэ столкнулись легковушка и автобус

В Улан-Удэ столкнулись легковушка и автобус
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло возле «Светофора»

Накануне, 4 мая, на улице Борсоева в Улан-Удэ у магазина «Светофор» произошло ДТП.

Около 11 часов автобус ПАЗ поворачивал налево, на парковку у «Светофора». В этот момент в него врезался автомобиль «Тойота Аллион».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки, предварительно, ехал на немаленькой скорости.

Пострадавших нет.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Сотниково произошло очередное ДТП с участием мотоцикла. Ни мотоциклист, ни второй участник аварии не хотели признавать свою вину. 
ДТП автобус
 
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