В Улан-Удэ столкнулись легковушка и автобус

ДТП произошло возле «Светофора»
Накануне, 4 мая, на улице Борсоева в Улан-Удэ у магазина «Светофор» произошло ДТП.
Около 11 часов автобус ПАЗ поворачивал налево, на парковку у «Светофора». В этот момент в него врезался автомобиль «Тойота Аллион».
Обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки, предварительно, ехал на немаленькой скорости.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Сотниково произошло очередное ДТП с участием мотоцикла
. Ни мотоциклист, ни второй участник аварии не хотели признавать свою вину.
Очередное ДТП с мотоциклом произошло в Сотниково
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