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Под Улан-Удэ водители авто и мотоцикла спорили после ДТП

Под Улан-Удэ водители авто и мотоцикла спорили после ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Очередное ДТП с мотоциклом произошло в Сотниково

Накануне, 4 мая, около 17 часов в пригородном селе Сотниково столкнулись «Тойота Аллион» и мотоцикл. Авария произошла, когда водитель легковушки выезжал с прилегающей территории налево.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил небольшие ушибы. Он отказался от госпитализации.



После аварии водители устроили нешуточный спор о том, кто же стал виновником. Водитель «Аллиона» заявил, что мотоциклист двигался на большой скорости и проехал на свой «красный». Мотоциклист, в свою очередь, утверждал прямо обратное: что на скорости и на красный ехал водитель автомобиля.

На место прибыли сотрудники ГИБДД.





Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в Бурятии произошло несколько ДТП с участием мопедов и мотоцикла. 29 апреля в Баргузине перевернулся 70-летний дедушка на мопеде. 26 апреля в Кырене пострадал 19-летний водитель мопеда. 24 апреля серьёзные травмы получил мотоциклист в центре Улан-Удэ. В середине апреля в Бичуре пассажирка мопеда попала ногой в колесо из-за выбоины на дороге. В Петропавловке опрокинулся 17-летний пьяный мотоциклист.

К слову, о спорах водителей после аварии. В декабре 2019 года водители двух маршруток, столкнувшиеся на Элеваторе, из-за своего упрямства стояли на дороге более восьми часов
ДТП мотоциклисты
 
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