В Бурятии тушат два лесных пожара

Лес горит в Еравнинском и Бичурском районах



За прошедшие сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском и Еравнинском районах на площади 33,5 га. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работало 161 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 45 единиц лесопожарной техники.



Два лесных пожара в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах ликвидированы. Ещё два в Еравнинском и Бичурском районах локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию.



- Кроме того, в Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится пять термоточек в Баунтовском и Еравнинском районах, - уточнили в агентстве лесного хозяйстве.



В лесах республики введён особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



