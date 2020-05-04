В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация
На днях сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили сообщение о том, что в микрорайоне «Мясокомбинат» происходит кража.
Уже на месте росгвардейцы заметили, как неизвестные пытаются выехать со двора жилого многоквартирного дома на автомобиле. Заблокировав выезд, правоохранители задержали двух подозрительных мужчин.
Выяснилось, что задержанные, находящиеся в алкогольном состоянии, разбив стёкла автомобильных дверей, пытались украсть аккумуляторные батареи. В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация, и очевидцы сообщили в полицию об инциденте.
В отношении задержанных улан-удэнцев 26 и 38 лет, также находящихся в оперативном розыске, возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Двое пьяных улан-удэнцев пытались украсть аккумуляторы из машин
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