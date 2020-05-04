 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Мая

03 Мая

Популярное

Двое пьяных улан-удэнцев пытались украсть аккумуляторы из машин

Двое пьяных улан-удэнцев пытались украсть аккумуляторы из машин
Происшествия, 
В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация

На днях сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили сообщение о том, что в микрорайоне «Мясокомбинат» происходит кража.

Уже на месте росгвардейцы заметили, как неизвестные пытаются выехать со двора жилого многоквартирного дома на автомобиле. Заблокировав выезд, правоохранители задержали двух подозрительных мужчин.

Выяснилось, что задержанные, находящиеся в алкогольном состоянии, разбив стёкла автомобильных дверей, пытались украсть аккумуляторные батареи. В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация, и очевидцы сообщили в полицию об инциденте.

В отношении задержанных улан-удэнцев 26 и 38 лет, также находящихся в оперативном розыске, возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Двое пьяных улан-удэнцев пытались украсть аккумуляторы из машин
Двое пьяных улан-удэнцев пытались украсть аккумуляторы из машин
Происшествия, 04.05.2020
В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация
В Бурятии в ДТП пострадал 27-летний парень
В Бурятии в ДТП пострадал 27-летний парень
Происшествия, 04.05.2020
Он был доставлен в медучреждение
В Улан-Удэ украли велосипеды
В Улан-Удэ украли велосипеды
Происшествия, 03.05.2020
Заявления о кражах в разных районах Улан-Удэ поступили в один день
Житель Бурятии украл у приятеля телевизор
Житель Бурятии украл у приятеля телевизор
Происшествия, 03.05.2020
Чужой телевизор он потом продал знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты
В Бурятии потушили 4 лесных пожара
В Бурятии потушили 4 лесных пожара
Происшествия, 03.05.2020
Сейчас продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров, дотушивание локализованных очагов
В Улан-Удэ водитель с костылём попал в ДТП
В Улан-Удэ водитель с костылём попал в ДТП
Происшествия, 02.05.2020
Возле «Тамира» столкнулись две «Тойоты» 
В Улан-Удэ водитель снёс дорожное ограждение
В Улан-Удэ водитель снёс дорожное ограждение
Происшествия, 02.05.2020
Виновник аварии скрылся с места происшествия 
В Бурятии за сутки произошло 20 лесных пожаров
В Бурятии за сутки произошло 20 лесных пожаров
Происшествия, 02.05.2020
Площадь возгорания составила 23 058 га 
В Улан-Удэ погибла бабушка, выпав с балкона
В Улан-Удэ погибла бабушка, выпав с балкона
Происшествия, 01.05.2020
Несчастный случай произошёл сегодня утром
В Бурятии тушили грозовой пожар
В Бурятии тушили грозовой пожар
Происшествия, 01.05.2020
Возгорание произошло вчера 
В Улан-Удэ лихач снёс электроопору
В Улан-Удэ лихач снёс электроопору
Происшествия, 01.05.2020
Виновник ДТП скрылся с места происшествия  
Пьяный улан-удэнец угрожал камнем медикам «скорой»
Пьяный улан-удэнец угрожал камнем медикам «скорой»
Происшествия, 30.04.2020
25-летний мужчина избил свою супругу и грозился побить прибывших медиков
Жительница Тулуна дала отпор телефонным мошенникам
Жительница Тулуна дала отпор телефонным мошенникам
Происшествия, 30.04.2020
Она сказала аферисту, что записывает разговор  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^