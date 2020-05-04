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В Бурятии в ДТП пострадал 27-летний парень

В Бурятии в ДТП пострадал 27-летний парень
Происшествия, 
Он был доставлен в медучреждение

В период с 1 по 3 мая на территории Бурятии сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 34 ДТП с механическими повреждениями, в том числе три аварии с пострадавшими.

Вчера в Заиграевском районе около 17-30 27-летний водитель машины «Хонда Фит», следуя со стороны села Новоильинск в направлении села Илька, на 100 км автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в медучреждение.

При надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС выявлено 850 нарушений Правил дорожного движения.

- Задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 56 водителей с признаками опьянения: по ст. 12.8 КРФ об АП - 33 (за управление транспортом в состоянии опьянения); по ст. 12.26 КРФ об АП - 9 (за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения к административной ответственности). За повторное управление ТС в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования в течение года задержаны 14 водителей (ст. 264.1 УК РФ), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
ДТП
 
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