Он был доставлен в медучреждение
В период с 1 по 3 мая на территории Бурятии сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 34 ДТП с механическими повреждениями, в том числе три аварии с пострадавшими.
Вчера в Заиграевском районе около 17-30 27-летний водитель машины «Хонда Фит», следуя со стороны села Новоильинск в направлении села Илька, на 100 км автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в медучреждение.
При надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС выявлено 850 нарушений Правил дорожного движения.
- Задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 56 водителей с признаками опьянения: по ст. 12.8 КРФ об АП - 33 (за управление транспортом в состоянии опьянения); по ст. 12.26 КРФ об АП - 9 (за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения к административной ответственности). За повторное управление ТС в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования в течение года задержаны 14 водителей (ст. 264.1 УК РФ), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии в ДТП пострадал 27-летний парень
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