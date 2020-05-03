Заявления о кражах в разных районах Улан-Удэ поступили в один день
29 апреля в полицию в Октябрьском районе обратился 68-летний местный житель, который сообщил о краже велосипеда из гаража во дворе его дома. Пропажу владелец обнаружил только спустя несколько дней. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Задержан 28-летний ранее судимый за аналогичное преступление улан-удэнец, который возместил причинённый ущерб.
В этот же день с заявлением о краже спортивного велосипеда в отдел внутренних дел Железнодорожного района обратилась 27-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что велосипед украден из ограды дома, где был оставлен на ночь. Ущерб составил 7,6 тысяч рублей.
Оперативниками задержан 17-летний улан-удэнец, у которого изъято украденное. В отношении парня также составлен административный протокол за нарушение ограничительных мероприятий.
Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ украли велосипеды
Происшествия, Фото:
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