В Улан-Удэ украли велосипеды

Заявления о кражах в разных районах Улан-Удэ поступили в один день



29 апреля в полицию в Октябрьском районе обратился 68-летний местный житель, который сообщил о краже велосипеда из гаража во дворе его дома. Пропажу владелец обнаружил только спустя несколько дней. Ущерб составил 6 тысяч рублей.



Задержан 28-летний ранее судимый за аналогичное преступление улан-удэнец, который возместил причинённый ущерб.



В этот же день с заявлением о краже спортивного велосипеда в отдел внутренних дел Железнодорожного района обратилась 27-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что велосипед украден из ограды дома, где был оставлен на ночь. Ущерб составил 7,6 тысяч рублей.



Оперативниками задержан 17-летний улан-удэнец, у которого изъято украденное. В отношении парня также составлен административный протокол за нарушение ограничительных мероприятий.



Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



