Позже он продал гаджеты
В Заиграевском районе по подозрению в краже сотовых телефонов задержан 32-летний житель села Новая Брянь.
Оказалось, что мужчина употреблял спиртные напитки в гостях у 40-летнего односельчанина. Дождавшись, когда хозяин жилища уснул, он украл гаджеты. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
Позже сотовые телефоны мужчина сбыл.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл сотовые телефоны у собутыльника
Происшествия, Фото:
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