Житель Бурятии украл сотовые телефоны у собутыльника

Позже он продал гаджеты



В Заиграевском районе по подозрению в краже сотовых телефонов задержан 32-летний житель села Новая Брянь.



Оказалось, что мужчина употреблял спиртные напитки в гостях у 40-летнего односельчанина. Дождавшись, когда хозяин жилища уснул, он украл гаджеты. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.



Позже сотовые телефоны мужчина сбыл.



Возбуждено уголовное дело.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

