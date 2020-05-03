Житель Бурятии украл у приятеля телевизор

Чужой телевизор он потом продал знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты



Днём 29 апреля с заявлением о краже телевизора стоимостью около 9 тысяч рублей в полицию Еравнинского района обратился 52-летний житель села Гунда.



Выяснилось, что мужчина распивал спиртные напитки у себя дома с компанией односельчан. Один из гостей задержался и, дождавшись, когда хозяин крепко уснёт, украл телевизор.



Ранее судимый за наркопреступление 24-летний мужчина задержан оперативниками. Телевизор он сбыл знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты.



Телевизор изъят, возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

