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Житель Бурятии украл у приятеля телевизор

Житель Бурятии украл у приятеля телевизор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Чужой телевизор он потом продал знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты

Днём 29 апреля с заявлением о краже телевизора стоимостью около 9 тысяч рублей в полицию Еравнинского района обратился 52-летний житель села Гунда.

Выяснилось, что мужчина распивал спиртные напитки у себя дома с компанией односельчан. Один из гостей задержался и, дождавшись, когда хозяин крепко уснёт, украл телевизор.

Ранее судимый за наркопреступление 24-летний мужчина задержан оперативниками. Телевизор он сбыл знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты.

Телевизор изъят, возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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