Чужой телевизор он потом продал знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты
Днём 29 апреля с заявлением о краже телевизора стоимостью около 9 тысяч рублей в полицию Еравнинского района обратился 52-летний житель села Гунда.
Выяснилось, что мужчина распивал спиртные напитки у себя дома с компанией односельчан. Один из гостей задержался и, дождавшись, когда хозяин крепко уснёт, украл телевизор.
Ранее судимый за наркопреступление 24-летний мужчина задержан оперативниками. Телевизор он сбыл знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты.
Телевизор изъят, возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у приятеля телевизор
Происшествия, Фото:
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