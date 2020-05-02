В Улан-Удэ водитель с костылём попал в ДТП













Вчера около четырёх часов дня на улице Бабушкина в Улан-Удэ, недалеко от кафе «Тамир», произошло ДТП.По словам очевидца, водитель автомобиля «Тойота Спринтер» выезжал на перекрёсток с прилегающей дороги и совершил столкновение с «Тойотой Короллой», который двигался по главной дороге.- Управлял «Тойотой Спринтер» мужчина с костылём, - отметил свидетель происшествия.К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные механические повреждения.