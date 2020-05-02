В Улан-Удэ водитель с костылём попал в ДТП

Возле «Тамира» столкнулись две «Тойоты»
Вчера около четырёх часов дня на улице Бабушкина в Улан-Удэ, недалеко от кафе «Тамир», произошло ДТП.
По словам очевидца, водитель автомобиля «Тойота Спринтер» выезжал на перекрёсток с прилегающей дороги и совершил столкновение с «Тойотой Короллой», который двигался по главной дороге.
- Управлял «Тойотой Спринтер» мужчина с костылём, - отметил свидетель происшествия.
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
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