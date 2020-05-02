В Улан-Удэ водитель снёс дорожное ограждение

Виновник аварии скрылся с места происшествия
Около часа ночи 1 мая в районе остановки «Товары Бурятии» в Улан-Удэ произошло ДТП.
- Водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с автомобилем такси, после этого он выехал с полосы движения и совершил столкновение с ограждением дороги, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
По его словам, с места происшествия водитель сбежал. Не исключено, что он был в алкогольном опьянении.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера рано утром водитель иномарки снёс электроопору
в районе остановки «ТСК» в Улан-Удэ и скрылся с места происшествия.
Виновник аварии скрылся с места происшествия
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Виновник ДТП скрылся с места происшествия
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