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В Улан-Удэ водитель снёс дорожное ограждение

В Улан-Удэ водитель снёс дорожное ограждение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновник аварии скрылся с места происшествия

Около часа ночи 1 мая в районе остановки «Товары Бурятии» в Улан-Удэ произошло ДТП.

- Водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с автомобилем такси, после этого он выехал с полосы движения и совершил столкновение с ограждением дороги, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.

По его словам, с места происшествия водитель сбежал. Не исключено, что он был в алкогольном опьянении.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера рано утром водитель иномарки снёс электроопору в районе остановки «ТСК» в Улан-Удэ и скрылся с места происшествия. 
ДТП
 
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