В Улан-Удэ водитель снёс дорожное ограждение



По его словам, с места происшествия водитель сбежал. Не исключено, что он был в алкогольном опьянении.



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера рано утром водитель иномарки

По его словам, с места происшествия водитель сбежал. Не исключено, что он был в алкогольном опьянении.Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера рано утром водитель иномарки снёс электроопору в районе остановки «ТСК» в Улан-Удэ и скрылся с места происшествия.

Около часа ночи 1 мая в районе остановки «Товары Бурятии» в Улан-Удэ произошло ДТП.- Водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с автомобилем такси, после этого он выехал с полосы движения и совершил столкновение с ограждением дороги, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.