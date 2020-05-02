Площадь возгорания составила 23 058 га
За прошедшие сутки Бурятии тушили 20 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Иволгинском, Кяхтинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском и Хоринском районах на общей площади 23 058 га. На тушении работало 492 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 90 единиц лесопожарной техники.
14 лесных пожаров ликвидировано, ещё 3 в Кяхтинском районе локализованы, продолжается работа по дотушению. На утро 2 мая продолжается тушение 3 лесных пожаров в Еравнинском районе.
Кроме того, под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах в зонах контроля.
- Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напоминают, что в лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44. Звонки принимаются круглосуточно.
В Бурятии за сутки произошло 20 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 02.05.2020
Виновник аварии скрылся с места происшествия
Происшествия, 02.05.2020
Площадь возгорания составила 23 058 га
Несчастный случай произошёл сегодня утром
Поиски мужчин осложняла непогода
Возгорание произошло вчера
Виновник ДТП скрылся с места происшествия
25-летний мужчина избил свою супругу и грозился побить прибывших медиков
Она сказала аферисту, что записывает разговор
Злоумышленники выкопали 77 кг сапожниковии растопыренной
Доверившись лжесотрудникам банка, пенсионерка сама предоставила доступ к личному кабинету онлайн-банка
Браконьера привлекли к административной ответственности
Четверо мужчин открыли казино в двух городах и получали постоянный доход
За это мужчина пойдёт под суд
Лесные пожары прошли уже более 27 тысяч гектаров
Только за прошедшие сутки выявили 26 новых больных COVID-2019