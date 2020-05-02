В Бурятии за сутки произошло 20 лесных пожаров

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Площадь возгорания составила 23 058 га



За прошедшие сутки Бурятии тушили 20 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Иволгинском, Кяхтинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском и Хоринском районах на общей площади 23 058 га. На тушении работало 492 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 90 единиц лесопожарной техники.



14 лесных пожаров ликвидировано, ещё 3 в Кяхтинском районе локализованы, продолжается работа по дотушению. На утро 2 мая продолжается тушение 3 лесных пожаров в Еравнинском районе.



Кроме того, под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах в зонах контроля.



- Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают, что в лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44. Звонки принимаются круглосуточно.



