В Улан-Удэ погибла бабушка, выпав с балкона









Сегодня утром в доме на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошёл несчастный случай.Очевидцы вызвали на место происшествия медиков.- На адресе была обнаружена женщины 80-ти лет. По словам очевидцев, она выпала с балкона четвёртого этажа. К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в Центре медицины катастроф.