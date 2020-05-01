В Улан-Удэ погибла бабушка, выпав с балкона

Несчастный случай произошёл сегодня утром
Сегодня утром в доме на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошёл несчастный случай.
Очевидцы вызвали на место происшествия медиков.
- На адресе была обнаружена женщины 80-ти лет. По словам очевидцев, она выпала с балкона четвёртого этажа. К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в Центре медицины катастроф.
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