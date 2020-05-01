На Байкале в Бурятии спасли рыбаков с дрейфующей льдины





Сегодня в Северобайкальском районе Бурятии спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России сняли двух рыбаков с дрейфующей льдины.Вызов спасателям Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО поступил от родственника одного из пострадавших, который сообщил, что двое мужчин находятся на льдине в 22 км от города Северобайкальск, в Слюдянской губе, у западного побережья озера Байкал. Льдину оторвало и уносит всё дальше от берега.Два спасателя на СВП «Хивус» вышли на поиск людей.- На Байкале шторм, сильный ветер. Открытая вода с волной, чередовалась ледовыми полями. Движение затруднялось встречным ветром. Нам потребовалось около часа, чтобы обнаружить рыбаков. Когда поступила информация, они находились примерно в 100 метрах от берега, по прибытии мы увидели, что их отнесло ещё на 1,5 км дальше в море, - рассказал спасатель Северобайкальского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Виктор Семёнов.Пострадавших подняли на борт СВП и в удовлетворительном состоянии транспортировали до Северобайкальска.