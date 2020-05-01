В Бурятии тушили грозовой пожар





Шесть лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Баунтовском и Тункинском районах ликвидированы, ещё 3 очага возгорания в Кяхтинском и Еравнинском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию.



На утро 1 мая продолжается тушение 2 лесных пожаров в Муйском и Еравнинском районах, а также дотушивание локализованных очагов.



- Кроме этого, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», 5 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Окинском районах в зоне контроля.

Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают, что в лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.







Вчера в Кяхтинском районе Бурятии из-за сухой грозы возник лесной пожар. Уже через 2 часа лесники локализовали очаг на площади 1 га, проводятся работы по дотушиванию. На тушении работало 14 человек, задействовано 6 единиц лесопожарной техники.Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению 11 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Джидинском, Еравнинском, Кяхтинском, Муйском и Тункинском районах на общей площади 5 980 га. На тушении работало 411 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 78 единиц лесопожарной техники.