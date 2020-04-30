Мошенники оформили на забайкалку кредит на полмиллиона

Доверившись лжесотрудникам банка, пенсионерка сама предоставила доступ к личному кабинету онлайн-банка



Мошенники обманом оформили крупный кредит в полмиллиона на жительницу Читы.



В полицию обратилась 69-летняя жительница Читы и сообщила, что стала жертвой мошенников. Женщине позвонили неизвестные и, представившись работниками банка, поинтересовались имеется ли у неё кредитная карта. Пенсионерка сообщила, что имеется, но она планирует её закрыть, поскольку не пользуется кредитными средствами.



Аферисты предложили помощь в дистанционном закрытии карты и велели следовать их указаниям. В результате под диктовку неизвестных забайкалка сняла с «кредитки» денежные средства, положила на дебетовую карту и перевела на указанный мошенниками счёт. Затем под предлогом продолжения операции по закрытию карты, злоумышленники получили доступ к онлайн-банку и оформили на пенсионерку кредит в 500 тысяч рублей, которые похитили.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейские устанавливают личности злоумышленников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



