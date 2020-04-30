Браконьера привлекли к административной ответственности
В Тункинском нацпарке 26 апреля при патрулировании акватории реки Иркут был задержан мужчина, рыбачивший при помощи сетей, которые запрещены в Байкальском рыбохозяйственном бассейне.
При нарушителе была обнаружена рыба – один лещ, один сиг и два ленка. Мужчина не только ловил рыбу незаконным способом - с помощью сетей, но и в период нереста. С места происшествия изъята рыба, лодка, сети.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по факту нарушения правил рыболовства, а также направлено заявление на возбуждение уголовного дела по факту браконьерства, сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.
Житель Бурятии выловил рыбу сетью в период нереста
Происшествия, Фото:
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