Житель Бурятии выловил рыбу сетью в период нереста

Браконьера привлекли к административной ответственности



В Тункинском нацпарке 26 апреля при патрулировании акватории реки Иркут был задержан мужчина, рыбачивший при помощи сетей, которые запрещены в Байкальском рыбохозяйственном бассейне.



При нарушителе была обнаружена рыба – один лещ, один сиг и два ленка. Мужчина не только ловил рыбу незаконным способом - с помощью сетей, но и в период нереста. С места происшествия изъята рыба, лодка, сети.



В отношении правонарушителя составлен административный протокол по факту нарушения правил рыболовства, а также направлено заявление на возбуждение уголовного дела по факту браконьерства, сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.



