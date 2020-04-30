В Иркутской области под суд пойдут владельцы подпольного казино

Четверо мужчин открыли казино в двух городах и получали постоянный доход
В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).
По версии следствия, в 2015 году у одного из обвиняемых возник умысел, направленный на извлечение стабильного незаконного дохода. Он предложил трём знакомым устроить подпольное казино, на что последние согласились, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Обвиняемые распределили между собой роли, где каждый отвечал за свое направление. Мужчины открыли по два игорных заведения в Усолье-Сибирском и Ангарске, и получали постоянную прибыль с незаконного бизнеса. В августе 2019 года их деятельность была пресечена правоохранительными органами.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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