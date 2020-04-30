За это мужчина пойдёт под суд
40-летний житель города Черемхово обвиняется во вмешательстве в деятельность следователя.
В декабре 2019 года обвиняемый при ознакомлении его сотрудником линейного отдела полиции с материалами уголовного дела, возбуждённого по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», уничтожил DVD-диск с информацией, изобличавшей его в совершении преступления.
Впрочем, уничтожение вещественного доказательства не повлияло на ход и результаты расследования уголовного дела.
Уголовное дело о вмешательстве в деятельность следователя с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Житель Иркутской области уничтожил DVD-диск с уликами
Происшествия, Фото:
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