Житель Иркутской области уничтожил DVD-диск с уликами

За это мужчина пойдёт под суд



40-летний житель города Черемхово обвиняется во вмешательстве в деятельность следователя.



В декабре 2019 года обвиняемый при ознакомлении его сотрудником линейного отдела полиции с материалами уголовного дела, возбуждённого по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», уничтожил DVD-диск с информацией, изобличавшей его в совершении преступления.



Впрочем, уничтожение вещественного доказательства не повлияло на ход и результаты расследования уголовного дела.



Уголовное дело о вмешательстве в деятельность следователя с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.



