 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

В Бурятии установлен самый высокий класс пожароопасности

В Бурятии установлен самый высокий класс пожароопасности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лесные пожары прошли уже более 27 тысяч гектаров

На сегодня практически по всей республике установлен самый высокий класс пожароопасности. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

- Оперативная обстановка на территории республики по возникшим пожарам в лесу на сегодняшний день остаётся стабильно сложной, - подчеркнул он. 

В Бурятии зарегистрировано 158 лесных пожаров на площади более 27 тысяч гектаров. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 122 пожара на площади 19,5 тысяч гектаров.

Наиболее сложная обстановка с пожарами в Еравнинском районе.

- Используем все средства и силы для тушения лесных пожаров, - отметил Пётр Мордовской.

Зампред правительства напомнил жителям Бурятии о том, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Сжигание травы и мусора, а также разведение костров на землях всех категорий запрещено.

- На сегодня составлено 692 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. Сумма наложенных штрафов составляет более 1 миллиона рублей, - сообщил Пётр Мордовской.

В заключение зампред поздравил всех профессиональных пожарных, а также добровольцев с Днём пожарной охраны.
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии выловил рыбу сетью в период нереста
Житель Бурятии выловил рыбу сетью в период нереста
Происшествия, 30.04.2020
Браконьера привлекли к административной ответственности
В Иркутской области под суд пойдут владельцы подпольного казино
В Иркутской области под суд пойдут владельцы подпольного казино
Происшествия, 30.04.2020
Четверо мужчин открыли казино в двух городах и получали постоянный доход
В Бурятии установлен самый высокий класс пожароопасности
В Бурятии установлен самый высокий класс пожароопасности
Происшествия, 30.04.2020
Лесные пожары прошли уже более 27 тысяч гектаров
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Происшествия, 30.04.2020
Только за прошедшие сутки выявили 26 новых больных COVID-2019
В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар
В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар
Происшествия, 30.04.2020
В республике огонь успел уничтожить 2 га леса
Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Происшествия, 30.04.2020
Покупатель холодильника напрасно ждал продавщицу в назначенном месте
В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя
В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя
Происшествия, 30.04.2020
Мужчина с нанятым водителем вывозили древесину из леса  
В Бурятии психбольной убил приятеля
В Бурятии психбольной убил приятеля
Происшествия, 30.04.2020
Убийца пришёл в себя только через некоторое время после преступления
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Происшествия, 30.04.2020
Мужчина украл детали железнодорожного пути
Забайкалка, сжигая мусор, уничтожила постройки соседей
Забайкалка, сжигая мусор, уничтожила постройки соседей
Происшествия, 30.04.2020
Под угрозой находились и многоквартирные жилые дома
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Происшествия, 30.04.2020
Сборщик конопли оказался в пограничной зоне
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
Происшествия, 30.04.2020
Ещё пять пожаров были ликвидированы накануне
Пьяный житель Иркутской области спалил дачу
Пьяный житель Иркутской области спалил дачу
Происшествия, 30.04.2020
Мужчину привлекли к административной ответственности

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^