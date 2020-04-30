Лесные пожары прошли уже более 27 тысяч гектаров
На сегодня практически по всей республике установлен самый высокий класс пожароопасности. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
- Оперативная обстановка на территории республики по возникшим пожарам в лесу на сегодняшний день остаётся стабильно сложной, - подчеркнул он.
В Бурятии зарегистрировано 158 лесных пожаров на площади более 27 тысяч гектаров. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 122 пожара на площади 19,5 тысяч гектаров.
Наиболее сложная обстановка с пожарами в Еравнинском районе.
- Используем все средства и силы для тушения лесных пожаров, - отметил Пётр Мордовской.
Зампред правительства напомнил жителям Бурятии о том, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Сжигание травы и мусора, а также разведение костров на землях всех категорий запрещено.
- На сегодня составлено 692 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. Сумма наложенных штрафов составляет более 1 миллиона рублей, - сообщил Пётр Мордовской.
В заключение зампред поздравил всех профессиональных пожарных, а также добровольцев с Днём пожарной охраны.
В Бурятии установлен самый высокий класс пожароопасности
Происшествия, Фото:
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