В Бурятии установлен самый высокий класс пожароопасности

Лесные пожары прошли уже более 27 тысяч гектаров



На сегодня практически по всей республике установлен самый высокий класс пожароопасности. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



- Оперативная обстановка на территории республики по возникшим пожарам в лесу на сегодняшний день остаётся стабильно сложной, - подчеркнул он.



В Бурятии зарегистрировано 158 лесных пожаров на площади более 27 тысяч гектаров. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 122 пожара на площади 19,5 тысяч гектаров.



Наиболее сложная обстановка с пожарами в Еравнинском районе.



- Используем все средства и силы для тушения лесных пожаров, - отметил Пётр Мордовской.



Зампред правительства напомнил жителям Бурятии о том, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Сжигание травы и мусора, а также разведение костров на землях всех категорий запрещено.



- На сегодня составлено 692 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. Сумма наложенных штрафов составляет более 1 миллиона рублей, - сообщил Пётр Мордовской.



В заключение зампред поздравил всех профессиональных пожарных, а также добровольцев с Днём пожарной охраны.