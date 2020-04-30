Жилище огнём уничтожено полностью
В Чите молодой человек поджёг квартиру знакомой после конфликта.
В среду в полицию поступило заявление от 22-летней жительницы Читы о пожаре в квартире, которую она снимает. В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог.
Вскоре сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 24-летнего знакомого заявительницы, с которым накануне вечером у неё произошёл конфликт. Девушка ушла, оставив молодого человека в квартире. Ориентировка на подозреваемого была направлена наружным нарядам полиции. Он был задержан и доставлен в отдел.
Как выяснилось, желая отомстить, ранее неоднократно судимый читинец поджёг квартиру в нескольких местах, после чего скрылся. Жилище огнём уничтожено полностью.
- В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённые путём поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Поссорившись со знакомой, читинец поджёг квартиру
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