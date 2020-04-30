В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар

В республике огонь успел уничтожить 2 га леса



Очередной лесной пожар, перешедший в Бурятию из Забайкальского края, ликвидирован. На его тушение ушло меньше суток.



Очаг возгорания возник вчера в Петровско-Забайкальском лесничестве Забайкальского края. Общая площадь, пройденная огнём, составила 22 га, два из которых – в Мухоршибирском лесничестве Бурятии.



На тушении лесного пожара было задействовано 16 сотрудников лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники. Силы и средства Забайкальского края в ликвидации лесного пожара участие не принимали.



В 2020 году это третий случай перехода огня из Забайкальского края на территорию Бурятию. За 2019 год зарегистрировано четыре лесных пожара, перешедших с Забайкальского края на земли лесного фонда Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

