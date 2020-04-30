 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар

В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике огонь успел уничтожить 2 га леса

Очередной лесной пожар, перешедший в Бурятию из Забайкальского края, ликвидирован. На его тушение ушло меньше суток.

Очаг возгорания возник вчера в Петровско-Забайкальском лесничестве Забайкальского края. Общая площадь, пройденная огнём, составила 22 га, два из которых – в Мухоршибирском лесничестве Бурятии.

На тушении лесного пожара было задействовано 16 сотрудников лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники. Силы и средства Забайкальского края в ликвидации лесного пожара участие не принимали.

В 2020 году это третий случай перехода огня из Забайкальского края на территорию Бурятию. За 2019 год зарегистрировано четыре лесных пожара, перешедших с Забайкальского края на земли лесного фонда Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар
В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар
Происшествия, 30.04.2020
В республике огонь успел уничтожить 2 га леса
Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Происшествия, 30.04.2020
Покупатель холодильника напрасно ждал продавщицу в назначенном месте
В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя
В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя
Происшествия, 30.04.2020
Мужчина с нанятым водителем вывозили древесину из леса  
В Бурятии психбольной убил приятеля
В Бурятии психбольной убил приятеля
Происшествия, 30.04.2020
Убийца пришёл в себя только через некоторое время после преступления
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Происшествия, 30.04.2020
Мужчина украл детали железнодорожного пути
Забайкалка, сжигая мусор, уничтожила постройки соседей
Забайкалка, сжигая мусор, уничтожила постройки соседей
Происшествия, 30.04.2020
Под угрозой находились и многоквартирные жилые дома
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Происшествия, 30.04.2020
Сборщик конопли оказался в пограничной зоне
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
Происшествия, 30.04.2020
Ещё пять пожаров были ликвидированы накануне
Пьяный житель Иркутской области спалил дачу
Пьяный житель Иркутской области спалил дачу
Происшествия, 30.04.2020
Мужчину привлекли к административной ответственности
В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда
В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда
Происшествия, 30.04.2020
Пожилой мужчина опрокинулся на мопеде
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Происшествия, 30.04.2020
Только за прошедшие сутки выявили 26 новых больных COVID-2019
В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы
В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы
Происшествия, 29.04.2020
Сейчас следователи СКР устанавливают его причастность к возгоранию
Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера
Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера
Происшествия, 29.04.2020
Совершать преступления ему помогали приятели
Улан-удэнец отобрал у прохожего телефон под угрозой расправы
Улан-удэнец отобрал у прохожего телефон под угрозой расправы
Происшествия, 29.04.2020
Перед грабежом молодой человек потребовал сбросить с телефона настройки

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^