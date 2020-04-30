В республике огонь успел уничтожить 2 га леса
Очередной лесной пожар, перешедший в Бурятию из Забайкальского края, ликвидирован. На его тушение ушло меньше суток.
Очаг возгорания возник вчера в Петровско-Забайкальском лесничестве Забайкальского края. Общая площадь, пройденная огнём, составила 22 га, два из которых – в Мухоршибирском лесничестве Бурятии.
На тушении лесного пожара было задействовано 16 сотрудников лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники. Силы и средства Забайкальского края в ликвидации лесного пожара участие не принимали.
В 2020 году это третий случай перехода огня из Забайкальского края на территорию Бурятию. За 2019 год зарегистрировано четыре лесных пожара, перешедших с Забайкальского края на земли лесного фонда Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жилище огнём уничтожено полностью
В республике огонь успел уничтожить 2 га леса
Покупатель холодильника напрасно ждал продавщицу в назначенном месте
Мужчина с нанятым водителем вывозили древесину из леса
Убийца пришёл в себя только через некоторое время после преступления
Мужчина украл детали железнодорожного пути
Под угрозой находились и многоквартирные жилые дома
Сборщик конопли оказался в пограничной зоне
Ещё пять пожаров были ликвидированы накануне
Мужчину привлекли к административной ответственности
Пожилой мужчина опрокинулся на мопеде
Только за прошедшие сутки выявили 26 новых больных COVID-2019
Сейчас следователи СКР устанавливают его причастность к возгоранию
Совершать преступления ему помогали приятели
Перед грабежом молодой человек потребовал сбросить с телефона настройки