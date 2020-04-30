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Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников

Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Покупатель холодильника напрасно ждал продавщицу в назначенном месте

В Улан-Удэ за сутки зафиксировано три факта мошеннических действий.

Так, на уловку мошенников попался 38-летний горожанин, который перевёл пять тысяч рублей за холодильник, выставленный на продажу на популярном сайте.

Мужчина предложил задаток в сумме трёх тысяч рублей, чтобы продавец сняла объявление с сайта. Та согласилась, но попросила добавить ещё две тысячи рублей (вместо трёх), сделав таким образом скидку.

Однако на назначенную встречу она не пришла, а звонки потенциального покупателя так и остались не отвеченными. Позднее мужчина увидел объявление о продаже того же холодильника другим человеком и понял, что его обманули.

Своих денег лишилась и 49-летняя улан-удэнка - после телефонного разговора с псевдосотрудниками банка. «Специалисты финансовой организации» сообщили женщине, что с её карты пытаются снять деньги. И чтобы якобы пресечь эти действия, необходимы номер карты и код с оборотной стороны, а также сведения о приходящих в смс паролях. Испугавшись за свои сбережения, горожанка назвала собеседникам требуемые данные. В результате с её счета были списаны 60 тысяч рублей.

Аналогичному обману подверглась и 73-летняя пенсионерка, на сотовый телефон которой пришло уведомление о приостановке действия банковской карты. Пожилая женщина позвонила по указанному в смс абонентскому номеру и последовала советам мужчины, представившегося сотрудником банка. Чтобы исключить якобы существующую угрозу хищения денег мошенниками и заблокировать карту, она также продиктовала необходимые собеседнику сведения. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Двое из пострадавших были наслышаны о мошенничествах, но тем не менее, попались на обманные уловки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудника банка не просят такую информацию

Полиция Бурятии призывает жителей республики быть более бдительными при общении с незнакомцами. Прежде чем переводить кому-либо деньги в счёт товара, убедитесь в его наличии у собеседника (если это возможно). Помните, что сотрудники банка не запрашивают касающихся счёта персональных сведений в телефонном режиме. В случае подобного звонка перезвоните в финансовую организацию по телефону горячей линии, указанному на банковской карте, и выясните, действительно ли с вашими счетами и картами имеются проблемы.

мошенничество
 
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