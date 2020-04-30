В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина с нанятым водителем вывозили древесину из леса



Вечером 28 апреля в Иволгинском районе Бурятии участковый полиции во время рейда с сотрудниками лесхоза заметил гружённую соснами машину в лесу Калёновского лесничества. Автомобиль был остановлен полицейским.



Объяснить, на каких основаниях срублен лес, водитель не смог, а пассажир признался, что совершил рубку нелегально. Водителя он нанял для транспортировки заготовленной древесины.



Ущерб составил более 170 тысяч рублей.



Ранее 55-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



Сотрудники органов внутренних дел изъяли 21 кубометр спиленного леса, автомобиль и бензопилу.



Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении обоих мужчин составлены протоколы по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

