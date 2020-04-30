В Бурятии психбольной убил приятеля

Убийца пришёл в себя только через некоторое время после преступления
Ночью 29 апреля в селе Аргада Курумканского района Бурятии был убит 57-летний мужчина. Подозреваемым оказался 32-летний местный житель, страдающим психическим заболеванием.
По данным следствия, 29 апреля в течение дня обвиняемый помогал пожилым родственникам по хозяйству. Вечером он вместе с ещё одним работником расположился в доме на кухне, они стали распивать спиртные напитки.
После полуночи между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора. Обвиняемый, страдающий психическим заболеванием, схватил нож и нанёс им несколько ударов в шею и грудь собутыльника. От полученных повреждений он скончался на месте.
Через некоторое время нападавший мужчина пришёл в себя, разбудил родственников, которые вызвали скорую помощь и полицию.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Для разрешения вопросов о вменяемости обвиняемого в ближайшее время будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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