Сборщик конопли оказался в пограничной зоне
26 апреля вблизи посёлка Монды Тункинского района Бурятии сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили и изъяли у 32-летнего мужчины полимерный мешок с веществом растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли.
В ходе экспертизы установлено, что в мешке находится марихуана массой более 1,9 килограмм.
Задержанный пояснил, что собирал коноплю для собственного употребления.
- За нахождение в пограничной зоне без разрешительных документов гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КоАП. По факту незаконного оборота наркотических средств проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии.
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Происшествия, Фото:
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