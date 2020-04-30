Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны

Сборщик конопли оказался в пограничной зоне



26 апреля вблизи посёлка Монды Тункинского района Бурятии сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили и изъяли у 32-летнего мужчины полимерный мешок с веществом растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли.



В ходе экспертизы установлено, что в мешке находится марихуана массой более 1,9 килограмм.



Задержанный пояснил, что собирал коноплю для собственного употребления.



- За нахождение в пограничной зоне без разрешительных документов гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КоАП. По факту незаконного оборота наркотических средств проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии.

