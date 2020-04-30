Ещё пять пожаров были ликвидированы накануне
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Джидинском, Еравнинском, Муйском и Мухоршибирском районах Бурятии на общей площади 5 378 га.
Пять лесных пожаров ликвидированы, ещё три в Еравнинском и Джидинском районах- локализованы.
На утро 30 апреля продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Муйском районах. Также продолжается работа по дотушиванию локализованных очагов.
- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», пять термоточек в Баунтовском эвенкийском и Окинском районах в зоне контроля. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
За прошедшие сутки на тушении работало 407 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 74 единицы лесопожарной техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия стала шестой в списке самых пожароопасных регионов России. Первое место занимает Забайкальский край.
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
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