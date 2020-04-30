 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

В Бурятии действуют пять лесных пожаров

В Бурятии действуют пять лесных пожаров
Происшествия, 
Ещё пять пожаров были ликвидированы накануне

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Джидинском, Еравнинском, Муйском и Мухоршибирском районах Бурятии на общей площади 5 378 га.

Пять лесных пожаров ликвидированы, ещё три в Еравнинском и Джидинском районах- локализованы.

На утро 30 апреля продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Муйском районах. Также продолжается работа по дотушиванию локализованных очагов.

- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», пять термоточек в Баунтовском эвенкийском и Окинском районах в зоне контроля. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

За прошедшие сутки на тушении работало 407 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 74 единицы лесопожарной техники.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия стала шестой в списке самых пожароопасных регионов России. Первое место занимает Забайкальский край. 
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда
В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда
Происшествия, 30.04.2020
Пожилой мужчина опрокинулся на мопеде
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Происшествия, 30.04.2020
Только за прошедшие сутки выявили 26 новых больных COVID-2019
В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы
В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы
Происшествия, 29.04.2020
Сейчас следователи СКР устанавливают его причастность к возгоранию
Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера
Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера
Происшествия, 29.04.2020
Совершать преступления ему помогали приятели
Улан-удэнец отобрал у прохожего телефон под угрозой расправы
Улан-удэнец отобрал у прохожего телефон под угрозой расправы
Происшествия, 29.04.2020
Перед грабежом молодой человек потребовал сбросить с телефона настройки
В Иркутской области туристов подозревают в поджоге леса
В Иркутской области туристов подозревают в поджоге леса
Происшествия, 29.04.2020
Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются
В Забайкалье мошенники прикрываются госпиталем для ветеранов
В Забайкалье мошенники прикрываются госпиталем для ветеранов
Происшествия, 29.04.2020
Мошенники предлагают купить маски, а 12% от стоимости якобы будут перечислены в госпиталь
В Забайкалье осудили участника «ключевских», сдавшего подельников
В Забайкалье осудили участника «ключевских», сдавшего подельников
Происшествия, 29.04.2020
После сделки со следствием ему дали 17,5 лет вместо пожизненного
В Забайкалье медсёстры заразились коронавирусом
В Забайкалье медсёстры заразились коронавирусом
Происшествия, 29.04.2020
Борзинская больница закрыта на карантин
Жительница Бурятии присвоила забытый в магазине телефон
Жительница Бурятии присвоила забытый в магазине телефон
Происшествия, 29.04.2020
Она избавилась от сим-карт и чехла, сбросила настройки на устройстве
Читинца оштрафовали за экстремистское видео в соцсети
Читинца оштрафовали за экстремистское видео в соцсети
Происшествия, 29.04.2020
Мужчина удалил видео и заплатил штраф в 10 тысяч рублей
В Забайкалье пять человек с коронавирусом в тяжёлом состоянии
В Забайкалье пять человек с коронавирусом в тяжёлом состоянии
Происшествия, 29.04.2020
В регионе число случаев заболевания COVID-19 выросло до 114
Вертолёты армейской авиации тушили пожар в Забайкалье
Вертолёты армейской авиации тушили пожар в Забайкалье
Происшествия, 29.04.2020
С земли возгорание ликвидировали более 30 военнослужащих подразделения РХБ

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^