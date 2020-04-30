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Пьяный житель Иркутской области спалил дачу

Пьяный житель Иркутской области спалил дачу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину привлекли к административной ответственности

28 апреля в дачном товариществе «Гидростроитель» под Усть-Илимском загорелся дом.

Сотрудники полиции выяснили, что к инциденту причастен 46-летний местный житель. В отделе полиции он рассказал, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пока ждал хозяина жилища, предположительно, выбросил окурок в сухую траву. В результате дачный дом загорелся.

- Мужчина привлечён к административной ответственности, в том числе за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение режима самоизоляции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области устанавливается особый противопожарный режим, за исключением северных и верхнеленских районов.

С 1 мая по 15 июля противопожарный режим будет введён в северных районах: Бодайбинский район и город Бодайбо, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Усть-Илимский районы, города Братск и Усть-Илимск.



пожар Поджог
 
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