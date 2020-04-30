В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда

Пожилой мужчина опрокинулся на мопеде
29 апреля около 10 часов утра в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии в ДТП попал 70-летний водитель мопеда «Рэйсер», не имеющий права управления транспортным средством.
- Следуя по ул. Очирова села Баргузин, в районе дома № 49 водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 14 аварий c механическими повреждениями транспортных средств, в том числе данное ДТП с пострадавшим.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Еравнинском районе Бурятии ДТП устроила пьяная девушка-водитель
, не имеющая водительских прав.
26 апреля в аварию попал 19-летний водитель мопеда
. А в прошлую пятницу в центре Улан-Удэ пострадал водитель мотоцикла «Минск»
.
Пожилой мужчина опрокинулся на мопеде
Только за прошедшие сутки выявили 26 новых больных COVID-2019
Сейчас следователи СКР устанавливают его причастность к возгоранию
Совершать преступления ему помогали приятели
Перед грабежом молодой человек потребовал сбросить с телефона настройки
Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются
Ущерб составил 74 тысячи рублей
Мошенники предлагают купить маски, а 12% от стоимости якобы будут перечислены в госпиталь
Он убил брата сожительницы в 2009 году
После сделки со следствием ему дали 17,5 лет вместо пожизненного
Борзинская больница закрыта на карантин
Она избавилась от сим-карт и чехла, сбросила настройки на устройстве
Мужчина удалил видео и заплатил штраф в 10 тысяч рублей
В регионе число случаев заболевания COVID-19 выросло до 114
С земли возгорание ликвидировали более 30 военнослужащих подразделения РХБ