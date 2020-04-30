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В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда

В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пожилой мужчина опрокинулся на мопеде 

29 апреля около 10 часов утра в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии в ДТП попал 70-летний водитель мопеда «Рэйсер», не имеющий права управления транспортным средством.

- Следуя по ул. Очирова села Баргузин, в районе дома № 49 водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 14 аварий c механическими повреждениями транспортных средств, в том числе данное ДТП с пострадавшим.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Еравнинском районе Бурятии ДТП устроила пьяная девушка-водитель, не имеющая водительских прав.

26 апреля в аварию попал 19-летний водитель мопеда. А в прошлую пятницу в центре Улан-Удэ пострадал водитель мотоцикла «Минск».

ДТП
 
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