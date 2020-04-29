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Улан-удэнец отобрал у прохожего телефон под угрозой расправы

Улан-удэнец отобрал у прохожего телефон под угрозой расправы
Происшествия, 
Перед грабежом молодой человек потребовал сбросить с телефона настройки

В Улан-Удэ 28 апреля в полицию обратилась 27-летняя жительница Иволгинска и сообщила, что малознакомый молодой человек отобрал телефон у её брата. Мобильный стоимостью почти 60 тысяч она дала ему во временное пользование.

Грабитель случайно встретил 20-летнего парня на улице Кирова и завел его во двор, где потребовал удалить с гаджета все персональные данные и сбросить настройки. Затем под угрозой физической расправы отобрал телефон.

Подозреваемый – 23-летний улан-удэнец – был задержан сотрудниками угрозыска. Гаджет он успел сдать в ломбард.

- Ранее подозреваемый был неоднократно судим за имущественные преступления. В настоящее время привлекается к уголовной ответственности за кражу в Октябрьском районе и наркопреступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Следствие продолжается.


грабеж
 
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