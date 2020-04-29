В Иркутской области туристов подозревают в поджоге леса

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются



В Шелеховском районе Иркутской области привлечены к ответственности туристы, в результате действий которых могло произойти возгорание леса.



Накануне в дежурную часть отдела МВД поступило сообщение о возгорании лесного массива на границе Шелеховского и Слюдянского районов. Для установления причины возникновения пожара на место на специализированном водном транспорте направились сотрудники полиции, дознаватели МЧС и представители лесничества.



По предварительным сведениям, возникновению пожара послужил человеческий фактор. Недалеко от очага возгорания от посёлка Анчук Слюдянского района по реке Иркут сплавлялась группа туристов.



Как установили специалисты, пожар мог возникнуть по вине одного из мужчин, выбросившего окурок в сухую растительность. В настоящее время информация об этом проверяется. В отношении нарушителей составлен административный протокол по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). После установления всех обстоятельств инцидента и оценки ущерба, нанесенного лесному фонду, будет рассмотрен вопрос о даче оценки действиям нарушителей в рамках уголовного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

