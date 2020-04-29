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В Бурятии лесоруб спилил не предназначенные для рубки сосны

В Бурятии лесоруб спилил не предназначенные для рубки сосны
Происшествия, 
Ущерб составил 74 тысячи рублей

В лесах Хоринского района Бурятии во время рейдов лесники проверили действующую лесосеку. Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако, в ходе осмотра, лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья.

Оказалось, что вальщик заготовил сосны, не предназначенные для рубки.

Общий объём незаконно заготовленной древесины – около 16 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 74 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты. Все материалы для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела переданы в ОМВД по Хоринскому району, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

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