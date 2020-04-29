Мошенники предлагают купить маски, а 12% от стоимости якобы будут перечислены в госпиталь
Администрация Забайкальского краевого госпиталя для ветеранов войн готовит заявление в полицию по факту мошенничества в Интернете. Там распространяется призыв принять участие в акции «Спасибо за жизнь», сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
Её суть состоит в призыве приобрести маски с символикой Дня Победы. Как сказано в публикации, якобы 12% (30 рублей) от стандартной стоимости будут перечислены в краевой госпиталь для ветеранов войн.
- Так, объединившись все вместе, мы сделаем доброе дело, устроим для них настоящий праздник, - написано в фейковом сообщении.
- Мошенники хотят заработать деньги нечестным путём, пользуясь сложной ситуацией в стране и предстоящим священным праздником. Коллектив медицинской организации возмущён этой ситуацией. Юридическая служба готовит заявление в полицию, - подчеркнула главный врач Забайкальского краевого госпиталя для ветеранов войн.
В Забайкалье мошенники прикрываются госпиталем для ветеранов
Происшествия, Фото:
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