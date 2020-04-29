В Забайкалье осудили участника «ключевских», сдавшего подельников

После сделки со следствием ему дали 17,5 лет вместо пожизненного



Сегодня, 29 апреля, Забайкальский краевой суд постановил приговор в отношении участника организованной преступной группы «ключевские». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе – банде и в совершаемых ею нападениях) и ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с похищением человека и бандитизмом, совершённое с особой жестокостью организованной группой).



В ходе следствия с мужчиной, которому вменялось семь убийств, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на дачу показаний о членах банды ему гарантировали назначение более мягкого, чем иным соучастникам преступлений, наказания и отказ от пожизненного лишения свободы.



В результате этого содействия ранее шесть оставшихся в живых участников банды привлечены к уголовной ответственности за бандитизм, убийства и похищения, совершённые более 15 лет назад. В марте Забайкальский краевой суд в отношении них вынес приговор с назначением наказаний в виде лишения свободы на срок от 23 до 25 лет в исправительной колонии строгого режима.



Учитывая, что подсудимый в полном объёме исполнил принятые на себя обязательства, Забайкальский краевой суд назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

