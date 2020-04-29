Борзинская больница закрыта на карантин
По постановлению районного санитарного врача ни одно подразделение Борзинской ЦРБ не ведёт приём, нет госпитализации – больница закрыта на карантин. Две медицинские сестры в медицинской организации выявлены с положительным тестом на COVID-19 среди контактных лиц, болеющих коронавирусом.
Персонал поликлиники переведён на домашнюю изоляцию. Стационар больницы вместе с медицинскими работниками и пациентами, которые на момент фиксации заболевания находились там, закрыт на карантин на 14 дней. Экстренная госпитализация осуществляется в военный госпиталь города Борзя и краевую больницу Краснокаменска, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 29 апреля в регионе 114 случаев заражения коронавирусом.
В Забайкалье медсёстры заразились коронавирусом
Происшествия, Фото:
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