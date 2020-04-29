Она избавилась от сим-карт и чехла, сбросила настройки на устройстве
26 апреля в полицию поступило заявление от 30-летней улан-удэнки о краже телефона.
Она рассказала, что забыла мобильное устройство на стеллаже с товаром в магазине самообслуживания. Выйдя из торговой точки, она опомнилась, но гаджета на полке уже не было. Ущерб она оценила в шесть тысяч рублей.
Была установлена и задержана подозреваемая – 35-летняя жительница Иволгинского района.
Женщина призналась, что в хозяйственном отделе нашла чужой телефон (её внимание привлекла мелодия на звонке) и решила его присвоить. Она избавилась от сим-карт и чехла, а также сбросила настройки на устройстве.
Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, работает.
Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии присвоила забытый в магазине телефон
Происшествия, Фото:
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