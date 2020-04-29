Читинца оштрафовали за экстремистское видео в соцсети

Мужчина удалил видео и заплатил штраф в 10 тысяч рублей



В Чите суд рассмотрел дело о распространении экстремистских материалов местным жителем в одной их популярных социальных сетей. Читинец разместил на своей странице видеозапись, признанную экстремистским материалом.



- Нахождение видеозаписи в свободном доступе приводит к распространению экстремистской идеологии среди неограниченного круга пользователей сети интернет и может являться одной из причин разжигания межнациональной розни, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. В ходе судебного заседания читинец признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также удалил видеозапись со своей страницы социальной сети.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

