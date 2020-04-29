Мужчина удалил видео и заплатил штраф в 10 тысяч рублей
В Чите суд рассмотрел дело о распространении экстремистских материалов местным жителем в одной их популярных социальных сетей. Читинец разместил на своей странице видеозапись, признанную экстремистским материалом.
- Нахождение видеозаписи в свободном доступе приводит к распространению экстремистской идеологии среди неограниченного круга пользователей сети интернет и может являться одной из причин разжигания межнациональной розни, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. В ходе судебного заседания читинец признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также удалил видеозапись со своей страницы социальной сети.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Читинца оштрафовали за экстремистское видео в соцсети
Происшествия, Фото:
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