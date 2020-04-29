В регионе число случаев заболевания COVID-19 выросло до 114
На 29 апреля в Забайкалье подтверждено 114 случаев новой коронавирусной инфекции, пять человек находятся в тяжёлом состоянии. За сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Среди заражённых 18 – дети. Выздоровели от COVID-19 и выписались из больниц 25 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском районах и Борзинском районах.
На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заболевания коронавирусом выросло до 271. Сегодня умер четвёртый пациент с COVID-19.
В Забайкалье пять человек с коронавирусом в тяжёлом состоянии
Происшествия, Фото:
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