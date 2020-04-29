 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Апреля

28 Апреля

Популярное

В Забайкалье пять человек с коронавирусом в тяжёлом состоянии

В Забайкалье пять человек с коронавирусом в тяжёлом состоянии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В регионе число случаев заболевания COVID-19 выросло до 114

На 29 апреля в Забайкалье подтверждено 114 случаев новой коронавирусной инфекции, пять человек находятся в тяжёлом состоянии. За сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Среди заражённых 18 – дети. Выздоровели от COVID-19 и выписались из больниц 25 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском районах и Борзинском районах.

На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заболевания коронавирусом выросло до 271. Сегодня умер четвёртый пациент с COVID-19.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье медсёстры заразились коронавирусом
В Забайкалье медсёстры заразились коронавирусом
Происшествия, 29.04.2020
Борзинская больница закрыта на карантин
Жительница Бурятии присвоила забытый в магазине телефон
Жительница Бурятии присвоила забытый в магазине телефон
Происшествия, 29.04.2020
Она избавилась от сим-карт и чехла, сбросила настройки на устройстве
Читинца оштрафовали за экстремистское видео в соцсети
Читинца оштрафовали за экстремистское видео в соцсети
Происшествия, 29.04.2020
Мужчина удалил видео и заплатил штраф в 10 тысяч рублей
В Забайкалье пять человек с коронавирусом в тяжёлом состоянии
В Забайкалье пять человек с коронавирусом в тяжёлом состоянии
Происшествия, 29.04.2020
В регионе число случаев заболевания COVID-19 выросло до 114
Вертолёты армейской авиации тушили пожар в Забайкалье
Вертолёты армейской авиации тушили пожар в Забайкалье
Происшествия, 29.04.2020
С земли возгорание ликвидировали более 30 военнослужащих подразделения РХБ
Улан-удэнка спалила свои и соседские постройки
Улан-удэнка спалила свои и соседские постройки
Происшествия, 29.04.2020
Огонь по вине женщины перекинулся на соседний участок
В Бурятии торгуют справками для выхода из дома
В Бурятии торгуют справками для выхода из дома
Происшествия, 29.04.2020
Неизвестный разместил объявление о продаже подобного документа за 700 рублей
Улан-удэнец прятал в гараже марихуану
Улан-удэнец прятал в гараже марихуану
Происшествия, 29.04.2020
От освидетельствования он отказался
18-летний житель Бурятии прятал 800 гр марихуаны
18-летний житель Бурятии прятал 800 гр марихуаны
Происшествия, 29.04.2020
Молодой человек нигде не учится и не работает
Читинец 10 лет назад убил шурина за кражу аккумулятора
Читинец 10 лет назад убил шурина за кражу аккумулятора
Происшествия, 29.04.2020
Жертва длительное время числилась в розыске
В Улан-Удэ неизвестный спустил все деньги с найденной карты на сигареты
В Улан-Удэ неизвестный спустил все деньги с найденной карты на сигареты
Происшествия, 29.04.2020
В Улан-Удэ ищут парня, расплатившегося в магазинах чужой картой. ВИДЕО

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^