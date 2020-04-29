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Улан-удэнка спалила свои и соседские постройки

Улан-удэнка спалила свои и соседские постройки
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
Огонь по вине женщины перекинулся на соседний участок

27 апреля в микрорайоне Зверосовхоз Улан-Удэ произошёл пожар. Местная жительница решила сжечь сухую траву, но не сумела проконтролировать процесс. В итоге у женщины сгорела теплица, а огонь перешёл на забор и перекинулся на гараж соседнего участка.

- В результате пожара сгорели теплица на площади 12 кв. м, забор на площади 100 кв. м, повреждена стена гаража, крыша. Также горела трава, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Как отметили в МЧС, выявлено два нарушения – то, что территория не была убрана от сухой прошлогодней травы заранее и то, что был разведён открытый огонь во время действия особого противопожарного режима.

В отношении хозяйки участка возбудят административное дело.

Фотографии с места опубликовал Центр медицины катастроф Бурятии. 




В Бурятии введён особый противопожарный режим. Во время действия этого режима запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.

Категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне из-за горящей свечи дотла сгорел дом в Сотниково. На пожаре в Таксимо погибла старушка.

пожар
 
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