В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы

Сейчас следователи СКР устанавливают его причастность к возгоранию



28 апреля в дежурную часть полиции Иркутской области поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района.



Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования. По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам покушения на превышение должностных полномочий.



В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Иркутской области.

