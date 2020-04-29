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В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы

В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейчас следователи СКР устанавливают его причастность к возгоранию

28 апреля в дежурную часть полиции Иркутской области поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района.

Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования. По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам покушения на превышение должностных полномочий.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Иркутской области.
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