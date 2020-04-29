Улан-удэнец прятал в гараже марихуану

От освидетельствования он отказался



Утром 28 апреля в Железнодорожном районе Улан-Удэ задержан 46-летний горожанин. Он прятал в гараже пакет с марихуаной весом более 550 граммов.



Мужчина имеет погашенные судимости, в частности, за приобретение и хранение наркотиков.



Он также будет привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили в МВД по Бурятии.

