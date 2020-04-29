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Под Улан-Удэ горящая свеча уничтожила дом

Под Улан-Удэ горящая свеча уничтожила дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Сотниково

Вчера в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии дотла сгорел дом.

На момент прибытия пожарных двухквартирный дом был объят огнём полностью. Из-за позднего обнаружения пожара дом спасти не удалось.

Причиной пожара стала горящая свеча, оставленная без присмотра.

28 апреля в Бурятии произошло 28 пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Таксимо в сгоревшем доме погибла старушка.

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