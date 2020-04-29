В Иркутской области двое мужчин погибли, выпивая в честь Родительского дня

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки на пожарах погибли три человека



В Иркутской области за прошлые сутки и ночь 29 апреля произошло 43 пожара в населённых пунктах и садоводствах. На двух пожарах, произошедших в дачных домах Зиминского и Усть-Илимского районов, погибли люди.



Прошлой ночью в садоводстве «Земляничка» Усть-Илимского района произошёл пожар в дачном доме. При тушении были обнаружены двое погибших мужчин 33 и 39 лет.



По показаниям жены одного из погибших, накануне семья распивала спиртные напитки в честь Родительского дня, и мужчины остались ночевать в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения. Осмотр места происшествия показал, что вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.



- Короткое замыкание электрообогревателя с последующим горением могло послужить причиной пожара в садоводстве «Солнышко» Зиминского района, произошедшего накануне днём. На пожаре погиб 64-летний мужчина. Сопутствующей причиной гибели человека стало состояние сна и алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

