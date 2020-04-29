18-летний житель Бурятии прятал 800 гр марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Молодой человек нигде не учится и не работает



Вечером 27 апреля в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего жителя в села Верхний Жирим. В ограде дома, где живёт молодой человек, полицейские обнаружили марихуану массой более 800 граммов.



Парень нигде не учится и не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.



- Тем временем в Гусиноозёрске у 46-летнего мужчины изъят гашиш массой более пяти граммов. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Ранее он неоднократно судим, в том числе, за аналогичное преступление, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ.