Молодой человек нигде не учится и не работает
Вечером 27 апреля в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего жителя в села Верхний Жирим. В ограде дома, где живёт молодой человек, полицейские обнаружили марихуану массой более 800 граммов.
Парень нигде не учится и не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
- Тем временем в Гусиноозёрске у 46-летнего мужчины изъят гашиш массой более пяти граммов. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Ранее он неоднократно судим, в том числе, за аналогичное преступление, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
18-летний житель Бурятии прятал 800 гр марихуаны
Происшествия, Фото:
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