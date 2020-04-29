Жертва длительное время числилась в розыске
В Чите суд рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 10-летней давности.
По версии следствия, в конце февраля 2009 года мужчина решил убить брата своей жены за то, что тот украл у него аккумулятор, и ранее уже совершал мелкие кражи.
Для убийства мужчина выманил родственника супруги из квартиры, надел на него наручники и увез на берег золоотвала в Черновском районе Читы. Там мужчина нанёс потерпевшему смертельный удар ножом в живот, после чего спрятал тело.
- Длительное время жертва числилась в розыске как лицо, скрывающееся от следствия за совершение кражи. Однако спустя более 10 лет правоохранительные органы установили обстоятельства убийства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В ходе расследования уголовного дела мужчина частично признал свою вину. В настоящее время он содержится под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Черновский районный суд Читы.
Читинец 10 лет назад убил шурина за кражу аккумулятора
Происшествия, Фото:
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